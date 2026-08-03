La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 3 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho precio presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance: en la última semana subió 2.31% y en el último año registró una variación de 1.97%.

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Conocé la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 13.29%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.20%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 indica que se ha mantenido por encima de su valor en los dos días anteriores. Esto sugiere un incremento en su valor frente a otras monedas, lo que puede ser favorable para los importadores y los viajeros.

En comparación con los días pasados, el Quetzal ha experimentado un clima económico más estable, lo que podría estar impulsando la confianza entre los inversionistas. Esta tendencia al alza podría reflejar un fortalecimiento de la economía nacional, impulsando así el comercio y la inversión en el país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA