El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la sesión de apertura de este jueves, 6 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.13% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -20.74%, mientras que en el último año aumentó 63.92%, indicando una tendencia anual alcista pese a la corrección reciente.

La ferroviaria de Germán Larrea busca hasta 20,000 MDP en la BMV

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.09%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, manteniendo un comportamiento ascendente durante los últimos dos días. Este aumento en el valor sugiere un optimismo en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

La tendencia positiva del Euro, con un dato de -1 que indica una mejora, podría estimular aún más la confianza de los inversores en la economía europea y facilitar el crecimiento en los próximos días.

La ferroviaria de Germán Larrea busca hasta 20,000 MDP en la BMV

Conocé la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Confirmado | Infonavit deposita 70 mil pesos a quienes cumplan tres requisitos clave en agosto 2026

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos