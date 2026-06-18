Los restauranteros alertaron pérdida de propinas para meseros y personal operativo.

En el contexto de las festividades de por el Mundial y el verano, se emitió un recordatorio fundamental por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para los asistentes a cafés, bares y restaurantes: la propina es de carácter voluntario y no puede ser impuesta de manera automática.

Asimismo, la Profeco alertó acerca de la inclusión de cargos extra sin el consentimiento del consumidor, lo que se considera una práctica comercial abusiva. Por ello, recomendó examinar detenidamente la cuenta y reportar cualquier irregularidad observada en esta fase de alto consumo.

El procurador Iván Escalante Ruiz de cara al El Buen Fin. Gobierno de México

La propina es opcional y no puede exigirse al cliente

“La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, escribió Iván Escalante, titular de Profeco y agregó: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”.

Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal.

“La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles".

La propina es voluntaria Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué establece la ley y cómo denunciar cobros indebidos

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece claramente lo siguiente:

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

En caso de cualquier cobro indebido, la Profeco invita a los consumidores a presentar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o mediante correo electrónico, con el propósito de prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los clientes durante las festividades.

¿Cuál es el monto adecuado de propina voluntaria?

Por costumbre, la propina oscila entre un 10% y un 15% del total del consumo , aunque esto no es un requerimiento legal.

La Profeco lo confirmó y es oficial: queda totalmente prohibido cobrar propinas obligatorias o fijar montos en restaurantes y negocios de todo el país. Profeco

En el caso de que el cliente opte por no ofrecer propina, no existe ninguna obligación que lo requiera, lo cual es completamente aceptable. Por el contrario, si decide otorgar un 20% o un 30%, dicha decisión queda a la discreción del usuario.

Si bien la propina no es obligatoria en el país, constituye un acto voluntario del cliente como un reconocimiento adicional hacia el mesero o trabajador por el servicio recibido en establecimientos como restaurantes, bares o cafés, siendo el monto determinado por el usuario.