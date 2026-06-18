El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la sesión de apertura de este jueves, 18 de junio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.4 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior.

La cotización del Peso dominicano registró una leve caída en la última semana (-0.17%) y un descenso más pronunciado en el último año (-6.40%), señalando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.44%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 11.05%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que se sitúa en el rango positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda se ha apreciado, lo que es un signo favorable para la economía local.

A pesar de esta mejora en la cotización, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si podría haber fluctuaciones en el futuro cercano.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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