Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obtuvieron una utilidad neta de MXN$ 7,653 millones al cierre de mayo de 2026, un incremento anual de 21.4% respecto a los MXN$ 6,302 millones reportados en el mismo mes del año pasado.

El aumento en las ganancias coincidió con que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió el pasado miércoles 18 días de protestas y anunció movilizaciones en siete de las 10 Afores privadas del país, como parte de su exigencia de eliminar el esquema de cuentas individuales establecido en la Ley del ISSSTE de 2007.

XXI Banorte encabezó las ganancias

Por administradora, XXI Banorte registró la mayor utilidad neta al cierre de mayo, con MXN$ 1,443 millones.

Le siguieron Banamex, con ganancias por MXN$ 1,306 millones, y Sura, con MXN$ 1,244 millones.

En contraste, las menores utilidades correspondieron a Principal, con MXN$ 135.4 millones; Azteca, con MXN$ 279.3 millones, e Inbursa, con MXN$ 312.6 millones.

Los resultados reflejan la capacidad del sector para mantener su rentabilidad pese a la reducción gradual de las comisiones aplicada en los últimos años.

CNTE cuestiona el modelo de cuentas individuales

De acuerdo con la CNTE, las administradoras privadas concentraban MXN$ 8.3 billones en recursos pensionarios al cierre de 2025, por lo que el magisterio mantiene su rechazo al sistema vigente.

Los docentes sostienen que el modelo permite a las administradoras obtener beneficios mediante la gestión de los recursos de los trabajadores, mientras que las pensiones resultantes son insuficientes para garantizar un retiro digno.

Las críticas se mantienen pese a que en 2022 entró en vigor una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro que estableció un tope a las comisiones cobradas por las Afores, al determinar que éstas no pueden superar el promedio de las tarifas aplicadas en los sistemas pensionarios de Colombia, Chile y Estados Unidos.

A partir de ese cambio regulatorio, las comisiones disminuyeron de niveles cercanos a 0.9% a alrededor de 0.6% y han continuado reduciéndose gradualmente en los años posteriores.