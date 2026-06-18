En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.619. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.21%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco aumentó 2.33%, mientras que en el último año disminuyó 0.54%, reflejando un repunte reciente tras un balance anual negativo.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue de 24.16%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, comparado con una volatilidad anual del 20.21%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, considerando que el análisis de los tres días consecutivos revela un crecimiento en su valor. A pesar de las fluctuaciones diarias, el comportamiento general ha sido favorable, lo que indica una fortaleza en la moneda.

Este aumento en la cotización puede ser atribuible a factores económicos locales y externos que han influido en la demanda del Quetzal. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para prever posibles cambios en el mercado financiero guatemalteco.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.