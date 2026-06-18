En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3701 este jueves, 18 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.37%.

En el mercado del Peso mexicano, la cotización avanzó 0.87% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 7.52%, mostrando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.77%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 7.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incrementos. Este comportamiento indica una recuperación en su valor frente al dólar, lo que podría generar un optimismo en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que la estabilidad económica y las medidas financieras recientes han influido favorablemente, lo que podría propiciar un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 18 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.