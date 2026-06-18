Este jueves, 18 de junio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2809 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.1%.

En la última semana, el Dólar canadiense cayó -0,50% y en el último año acumuló -9,17%, evidenciando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia claramente bajista: siete jornadas de caídas seguidas, un breve repunte y dos nuevas caídas, cerrando el periodo más débil.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 7.46%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, dado que el dato de 2 es superior a los registros de los días pasados. Esto indica un aumento en el valor de la moneda en comparación con su comportamiento reciente.

La tendencia positiva sugiere un creciente interés en el Dólar canadiense, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país.

Este repunte en su cotización refleja un posible fortalecimiento de la economía canadiense en el contexto actual.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.