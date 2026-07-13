Este lunes, 13 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 631.80884 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,59%.

El Real mostró una tendencia bajista: en la última semana la cotización retrocedió -2,51% y en el último año acumuló -12,28%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real tuvo un sesgo bajista: registró 5 caídas, 3 avances y 2 jornadas sin cambios; los repuntes fueron insuficientes para revertir la tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.31%, es menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 631.8088622147742 pesos colombianos, pagarán 63180.88622147742 pesos colombianos; 200 reales costarán 126361.77244295484 pesos colombianos y 500 reales costarán 315904.4311073871 pesos colombianos.