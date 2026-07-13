En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 13 de julio de 2026 cerró a 3693.03 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,29% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del euro repuntó 40.05%, pero en el último año acumula una caída de 18.45%, evidenciando volatilidad reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró sesgo bajista: inició con tres caídas, alternó avances y retrocesos, tuvo dos jornadas de repunte y cerró en descenso, dejando un balance ligeramente negativo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.29%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 369303.00 pesos colombianos (a 3693.03 por euro); 200 euros cuestan 738606.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1846515.00 pesos colombianos.