La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.05 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 20 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.49% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 13.06 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve cambio del 0.01%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.14% en su cotización.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó un ligero aumento en un par de ocasiones. a pesar de estos altibajos, la moneda se mantuvo estable en algunos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.42%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 9.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se refleja en un incremento constante en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

La tendencia positiva del Dólar canadiense puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.