El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8597 este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.41% y en el último año se mantuvo sin variación (0.00%), indicando una reciente presión bajista pese a la estabilidad anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 2.66%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.24%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras divisas. Este comportamiento sugiere que el mercado tiene una percepción optimista sobre la economía europea en este período.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier cambio en factores económicos o políticos podría influir en esta tendencia. Por lo tanto, es fundamental seguir monitoreando la situación para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.