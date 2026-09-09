El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7383 este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la Libra esterlina retrocedió -0.15% y en el último año acumuló una caída de -2.87%, evidenciando una tendencia bajista reciente en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 1.62%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización de la Libra esterlina refleja una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo, indicando que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la libra.

En contraste, los días previos mostraban una tendencia más fluctuante, pero el reciente aumento sugiere que los inversores están mostrando un mayor interés en la moneda. Esto podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado su valor al alza.

En resumen, la tendencia positiva de hoy indica un aumento en la demanda de la Libra esterlina, lo que podría ser un reflejo de un entorno económico más favorable.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.