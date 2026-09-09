El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 16.8984 este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.11% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso mexicano mostró un sesgo bajista: en la última semana retrocedió -0.14% y en el último año acumuló una caída de -7.84%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 7.23%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un incremento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su posición frente a otras divisas, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

A lo largo de estos días, la estabilidad del Peso puede estar relacionada con factores externos como las condiciones económicas globales y la política monetaria del Banco de México. La tendencia positiva sugiere un clima de confianza en los mercados, aunque se deben vigilar los posibles cambios en el entorno económico.

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