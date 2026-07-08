En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 8 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8748. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.09%.

En el mercado del euro, la cotización registró un descenso semanal de -0.47% y un aumento anual de 2.65%, lo que sugiere una leve corrección reciente dentro de una tendencia positiva a doce meses.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 3.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.74%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.