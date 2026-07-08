La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.61 este miércoles, 8 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.48%.

En el mercado del peso dominicano se observa una evolución negativa: en la última semana el cambio fue de -1.00% y en el último año la variación alcanzó -5.21%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 11.35%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.