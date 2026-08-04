Durante el cierre de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.25, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.49% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un -1.05% y en el último año acumula un descenso de -7.84%, lo que evidencia una tendencia bajista reciente en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar presentó una tendencia bajista: repunte inicial, tres caídas consecutivas y luego alternancia volátil, con balance final negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.44%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que el valor del Dólar ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría influir en el comportamiento del mercado.

A medida que la tendencia se mantiene ascendente, es probable que los inversores se sientan más optimistas, lo que podría llevar a un mayor interés en el activo. Sin embargo, se debe estar alerta a posibles correcciones en el futuro.

La fuerte demanda por el Dólar podría estar impulsando su valorización en los próximos días.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.