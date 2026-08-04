Este martes, 4 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2659 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.66%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.34 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense cayó un 1.29% y en el último año acumula un descenso del 6.81%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista, con un breve repunte a mitad de periodo y un cierre débil cercano a mínimos.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 5.76%, es menor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Este cambio se refleja en un aumento constante en su valor frente a otras divisas, impulsando un clima de optimismo en los mercados.

En este período, se ha observado una mejora notable en la confianza del mercado, lo que sugiere que los factores económicos subyacentes pueden estar favoreciendo esta tendencia ascendente.

Analizando esta tendencia, parece que la estabilidad económica de Canadá y el desempeño sólido de sus exportaciones están contribuyendo a esta apreciación del Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.