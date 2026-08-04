Este martes, 4 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8929 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.4%.

En la última semana, el euro avanzó 0.21%, pero en el último año retrocedió -7.36%, señalando debilidad acumulada pese a la ligera mejora reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista: tras un alza inicial, siguieron tres retrocesos, luego un breve repunte de dos jornadas y finalmente cuatro caídas consecutivas, cerrando el periodo claramente a la baja.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.5073%, es menor que la volatilidad anual del 5.5458%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un aumento en el valor de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Este aumento en la cotización del Euro sugiere que los inversores están optimistas, lo que podría impactar en las decisiones de comercio y en las inversiones en la región.

La tendencia positiva en la cotización del Euro podría ser un indicativo de una recuperación económica en la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.