Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.4575 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.86%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.46 pesos y un mínimo de 18.3 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.73%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.72% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con seis días de disminución, seguidos de un ligero aumento y luego una estabilización. esta fluctuación sugiere una posible corrección en el mercado, aunque la reciente estabilidad podría indicar un momento de pausa antes de futuros movimientos.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.02%, es menor que la volatilidad anual del 9.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversores. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en la economía.

Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un incremento en las exportaciones o una política monetaria más restrictiva.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.