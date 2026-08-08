Los billetes antiguos pueden despertar especial interés entre coleccionistas y aficionados a la numismática, pero no todas las piezas conservan el mismo valor monetario. Un caso particular es el billete de 10,000 pesos de la antigua unidad monetaria, emitido antes de 1993, que todavía puede cambiarse por dinero actual.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), los billetes correspondientes a la unidad monetaria que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1992 fueron desmonetizados. Su equivalencia actual se obtiene dividiendo la denominación entre 1,000. Por ello, un billete de 10,000 pesos de aquella época tiene actualmente un valor de canje de 10 pesos.

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El billete de 10,000 pesos que retrata a Lázaro Cárdenas y la cultura mexica

Puesto en circulación el 18 de marzo de 1982, este billete de la antigua unidad monetaria mide 157 por 67 milímetros y está elaborado en papel de algodón.

En el anverso destaca el retrato del general Lázaro Cárdenas del Río, acompañado al fondo por una imagen de la refinería “La Cangrejera”.

Al centro, grabado de la Coyolxauhqui. Al fondo, una representación del Templo Mayor, y a la izquierda, escultura de un caracol, cultura mexica. Banxico

En el reverso aparece al centro un grabado de Coyolxauhqui, mientras que detrás se observa una representación del Templo Mayor y, a la izquierda, una escultura de un caracol de la cultura mexica. Aunque su denominación original era de 10,000 pesos, actualmente su equivalencia monetaria es de 10 pesos.

Retrato del general Lázaro Cárdenas del Río. Al fondo una imagen de la refinería “La Cangrejera". Banxico

¿Por qué 10,000 pesos antiguos equivalen a 10 pesos?

El cambio se originó con la entrada en vigor de una nueva unidad monetaria el 1 de enero de 1993. Un peso de la nueva unidad equivalía a 1,000 pesos de la anterior, por lo que se eliminaron tres ceros de las denominaciones.

Para los coleccionistas, esto es relevante porque el valor numismático de una pieza puede ser distinto de su valor oficial de canje. Banxico señala expresamente que el equivalente de 10 pesos corresponde a su valor monetario actual, por lo que cualquier posible valor adicional dependerá del interés que despierte la pieza entre coleccionistas.

Retrato del general Lázaro Cárdenas del Río. Al fondo una imagen de la refinería “La Cangrejera". Banxico

¿Cómo cambiar el billete antiguo?

El servicio de canje de billetes y monedas de Banxico es gratuito y se ofrece en determinadas sucursales bancarias durante días hábiles bancarios, dentro del horario de atención de cada institución. Los billetes desmonetizados pueden cambiarse por su equivalencia actual.

Para piezas desmonetizadas es necesario reunir suficientes billetes o monedas para obtener el importe equivalente en denominaciones actuales. Si el billete presenta daños, la institución puede determinar si conserva su valor o enviarlo a Banxico para análisis.

Los clientes de la institución bancaria no tienen límite de importe ni de piezas por operación. Para quienes no son clientes, el límite es de 3,000 pesos o 500 piezas de cada denominación.

Así, un billete de 10,000 pesos anterior a 1993 no perdió completamente su valor monetario: oficialmente puede representar 10 pesos actuales.

Sin embargo, antes de entregarlo para canje, un coleccionista puede considerar su estado de conservación, serie y características, ya que estos elementos pueden ser relevantes para determinar su eventual interés numismático.