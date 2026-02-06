Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.4 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.22%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.67 pesos y un mínimo de 20.59 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.68%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, el euro logró mantener una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un sesgo hacia el crecimiento en el periodo analizado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.26%, es menor que la volatilidad anual del 9.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a cero. En resumen, la tendencia actual del Euro refleja un fortalecimiento en su cotización, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.