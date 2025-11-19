Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 21.1514 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.28%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 0.60% en su valor. Estas cifras reflejan una tendencia de estabilidad en el mercado de divisas.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con cinco días de descenso, seguidos de un ligero aumento en dos ocasiones y una estabilidad en dos días. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha sido predominante, aunque con algunos intentos de recuperación.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.73%, es menor que la volatilidad anual del 9.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en una trayectoria ascendente.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero hoy se consolida un aumento en su cotización. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.