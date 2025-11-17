Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 21.3835 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.61%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.38 pesos y un mínimo de 21.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.68%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.64%. Estas cifras reflejan una estabilidad en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos de aumento, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. esta dinámica sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.11%, es menor que la volatilidad anual del 9.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que refuerza la confianza de los inversores.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.