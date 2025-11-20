Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 21.197 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.2%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.24 pesos y un mínimo de 21.16 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.48%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 0.69% en su variación. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, la cotización del euro en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con cuatro días de aumento y dos de estabilidad. esta fluctuación sugiere una presión negativa en el valor de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que afectan la confianza de los inversores.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.90%, es menor que la volatilidad anual del 9.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días.Este crecimiento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer aún más la moneda en el futuro.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.