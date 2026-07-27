En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 27 de julio de 2026 cerró a 3629.09 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-1,07% en contraste con el precio de apertura.

La cotización del euro mostró un leve avance semanal de 1.13%, pero acumula una variación anual de -20.35%, lo que sugiere presión bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro osciló sin una tendencia clara: alternó caídas y alzas, mostró breves rachas consecutivas a mitad y hacia el final del periodo y cerró con un retroceso.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 362,909.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 725,818.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1,814,545.05 pesos colombianos.