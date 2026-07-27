Este lunes, 27 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 624.7269 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,13%.

La cotización del Real se debilitó: -2.16% en la última semana y -10.66% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días predominaron las caídas: cinco jornadas a la baja, dos al alza y tres sin cambios. Hubo un inicio estable y un breve repunte, luego una racha descendente, una pausa y un nuevo retroceso, dejando una tendencia general negativa.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.27%, es menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, a un valor de 624.7269310574326 pesos colombianos por unidad, es de 62472.69 pesos colombianos; para 200 reales es de 124945.39 pesos colombianos y para 500 reales es de 312363.47 pesos colombianos.