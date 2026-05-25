El euro cotiza a 20.12 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 25 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.14 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -1.84% y en el último año acumuló una caída de -752.60%, evidenciando una tendencia claramente bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro alternó retrocesos y avances: empezó con dos caídas, tuvo altibajos y terminó con dos subidas; balance neutral con leve impulso alcista.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.49%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 5.91%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea.

A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios.

para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.