Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.6353 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.29%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.8 pesos y un mínimo de 12.75 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento notable en varios momentos, aunque también ha experimentado estabilidad en ciertos días. esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su comportamiento. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 6.13%, es menor que la volatilidad anual del 8.19%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. Este comportamiento puede atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense refleja un contexto económico favorable que podría continuar en el corto plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.