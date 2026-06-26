En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.23%.

La cotización del Euro mostró un leve avance: en la última semana subió 0.75% y en el último año acumuló 2.74%, sugiriendo una tendencia alcista moderada.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.54%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en relacion con los días pasados. Este comportamiento indica que el Euro continúa fortaleciéndose frente a otras monedas, lo cual es alentador para los inversores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede no ser sostenible a largo plazo y factores económicos globales podrían influir en su estabilidad. Un análisis preciso demandaría observar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita hacerlo en aeropuertos, considera retirar en cajeros de redes aliadas, lleva identificación, verifica límites y notifica a tu banco para evitar bloqueos.