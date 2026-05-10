Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están obligados a efectuar un trámite esencial para garantizar la continuidad en el apoyo económico. Las autoridades urge a los adultos mayores a satisfacer este requerimiento.

La nueva credencial permanente sustituye al modelo previo, que requirió renovación bianual. Este cambio tiene por objetivo modernizar los servicios, simplificar los procedimientos y eliminar trámites superfluos.

De igual modo, esta credencial funcionará como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos , además de desempeñar el rol de comprobante de supervivencia, lo que evitará que los derechohabientes deban presentarse periódicamente en las oficinas.

Convocan a todos los pensionados para tramitar la credencial vitalicia y obtener más de 6,000 pesos de por vida (foto: archivo).

¿Dónde tramitar la credencial permanente?

Es de suma importancia que los adultos mayores se presenten en la Subdelegación de Prestaciones más próxima a su residencia. Para la correcta ejecución de este trámite, se requiere la entrega de los siguientes documentos:

La tarjeta vigente de la Pensión ISSSTE

Identificación oficial

Último comprobante de pago

Requisitos para tramitar la pensión del ISSSTE

Para acceder a una pensión del ISSSTE, es esencial cumplir con los años de cotización y la antigüedad laboral exigidos, así como presentar la documentación correspondiente: