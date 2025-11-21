La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.11 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 21 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del 0.45% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.39%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.95% en su valor.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observaron algunos repuntes y momentos de estabilidad que sugieren cierta volatilidad en el mercado. esta fluctuación podría estar influenciada por factores económicos y políticos que afectan la confianza en la moneda.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, que es del 5.080884164842761%, es menor que la volatilidad anual del 9.063405244088159%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están impulsando la confianza en la moneda canadiense.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.