Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.0586 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.45%.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve cambio del 0.04%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.86% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos y momentos de estabilidad. esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.32%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 9.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que no ha habido fluctuaciones significativas en su valor reciente. Esto podría reflejar una estabilidad en el mercado que favorece al Dólar canadiense.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.