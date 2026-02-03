El dólar canadiense presenta una cotización de 12.69 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 3 de febrero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.97% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.71 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.14%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable aumento en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.08%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.21%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la seguridad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar las transacciones en lugares seguros, como aeropuertos, bancos o casas de cambio oficiales. Asimismo, es recomendable llevar a cabo las operaciones durante el día y en áreas bien iluminadas para mayor seguridad.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.