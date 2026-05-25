El dólar canadiense cotiza a 12.53 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 25 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.54 pesos y un mínimo de 12.54 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense retrocedió un -1.03% y en el último año acumula una caída del -7.62%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó entre avances y retrocesos al inicio, encadenó luego cuatro caídas consecutivas y cerró con un repunte; el balance neto fue de leve depreciación.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.58%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia negativa, con un dato de 1 que se sitúa en -2, indicando que ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída en la cotización sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, afectada por factores económicos recientes.

En contraste, los días anteriores mostraban una ligera estabilidad, pero el cambio abrupto hacia una tendencia a la baja podría tener implicaciones en el comercio y las inversiones. Es crucial monitorear cómo se desarrollan estos factores en el futuro inmediato.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios.

para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.