La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.26 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 6 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.4% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.48 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del -14.93%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de 5 descensos y 3 aumentos, mientras que se mantuvo estable en 2 ocasiones. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser de disminución. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 16.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.93%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia estable del Dólar sugiere que el mercado está reaccionando favorablemente a factores económicos recientes, lo que podría influir en decisiones de inversión y consumo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.