La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en México es de 12.54 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.03% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.55 pesos y un mínimo de 12.55 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.34%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en un par de días, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. En general, la tendencia negativa predominó, reflejando un contexto económico que podría estar afectando su valor. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.37%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora se ha mantenido durante los últimos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la economía canadiense, lo que podría llevar a un mayor interés en inversiones en el país. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".