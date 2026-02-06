El dólar cotiza a 17.39 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 6 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.67% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.48 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.30%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de 5 descensos y 3 aumentos, mientras que se mantuvo estable en 2 ocasiones. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser de disminución. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.93%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.86%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda por la moneda. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.