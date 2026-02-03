La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 en México es de 17.32 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.47% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.39 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.09%, mientras que en el último año su variación ha sido del -16.30%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se registraron dos aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta fluctuación podría reflejar factores económicos y políticos que afectan la confianza en la moneda.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.87%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días.

La tendencia positiva del Dólar puede ser un reflejo de factores económicos favorables, como un aumento en la demanda o una mejora en la confianza del mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la seguridad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar las transacciones en lugares seguros, como aeropuertos, bancos o casas de cambio oficiales. Asimismo, es recomendable llevar a cabo las operaciones durante el día y en áreas bien iluminadas para mayor seguridad.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.