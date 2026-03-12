Un solo post en X fue suficiente para desatar una crisis diplomática. Elon Musk —el hombre más rico del mundo y figura clave en la órbita de Donald Trump— acusó públicamente a Claudia Sheinbaum de ser vocera del crimen organizado. La presidenta amenazó con demandar. Luego se echó para atrás. Y el pleito quedó suspendido en el aire. Todo comenzó con un video. Claudia Sheinbaum explicaba públicamente por qué su gobierno no declarará una guerra abierta con el narcotráfico como la que emprendió Felipe Calderón. Un enfoque que, para muchos analistas, representa una lectura realista de los fracasos del pasado. Para Elon Musk, fue otra cosa. El dueño de X, Tesla y SpaceX respondió con una frase que sorprendió a todos: insinuó que la presidenta no habla por sí misma, sino que repite las instrucciones que le dictan los líderes del crimen organizado. La acusación no tenía evidencia. Pero tenía alcance: millones de seguidores la amplificaron en horas. La reacción inicial de la presidenta fue contundente. En su conferencia del 25 de febrero, reveló que sus asesores legales estaban evaluando una demanda civil —no penal— contra Elon Musk por sus declaraciones. “Lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró, pero dejó clara la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Sin embargo, quince días después, la mandataria dio marcha atrás. La explicación oficial: un análisis jurídico concluyó que no era el momento de proceder. Pero la lectura política es más compleja. Demandar a Elon Musk en una corte civil implicaría enfrentarse a un proceso largo, costoso y de resultado incierto en los Estados Unidos, con el riesgo de que el juicio se convirtiera en una plataforma de amplificación para las propias acusaciones. El mensaje final de Claudia Sheinbaum fue calculado: no cedió en el discurso —insistió en que las acusaciones son falsas— pero evitó escalar el conflicto con uno de los hombres más influyentes del mundo en un momento en que México necesita estabilidad en su relación con Washington. Lo que hace singular este episodio no es solo la gravedad de la acusación, sino quién la formula. Elon Musk no es un usuario anónimo ni un comentarista de televisión. Es el propietario de la plataforma donde publicó el ataque, el hombre con más seguidores en X a nivel global, y un actor con acceso directo a la Casa Blanca durante la administración Donald Trump. Sus comentarios sobre México no son aislados. En los últimos meses, señaló repetidamente la supuesta inacción del gobierno mexicano frente a los cárteles de crimen organizado, en línea con la retórica de sectores del Partido Republicano que abogan por clasificar a los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas y contemplar operaciones militares unilaterales en México. Que Claudia Sheinbaum haya descartado la demanda no significa que el asunto esté cerrado. La presidenta fue explícita: si los señalamientos continúan, su gobierno reevaluará la posibilidad de recurrir a instancias legales. Mientras tanto, el New York Times reportó que el mayor desafío político de Claudia Sheinbaum no son los cárteles en sí mismos, sino los vínculos narcopolíticos dentro de la propia coalición gobernante de Morena —algo que Donald Trump sigue utilizando como palanca de presión. En ese tablero, los ataques de Elon Musk funcionan como ruido de fondo que complica la narrativa oficial de un México en paz y en orden.