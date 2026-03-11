Una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, United Airlines, decidió endurecer sus reglas para los pasajeros a bordo sin excepción. La radical medida forma parte de una actualización en las condiciones de transporte que todos los viajeros aceptan al comprar un boleto y que regula el comportamiento dentro del avión. La compañía United Airlines incorporó recientemente una nueva norma a su contrato de transporte. Según confirmó la empresa al diario USA TODAY, los pasajeros que escuchen audio o vean videos sin audífonos podrían ser retirados del avión o incluso enfrentar sanciones mucho más severas. “Los pasajeros que no utilicen audífonos mientras escuchan contenido de audio o video” pueden ser motivo de rechazo de transporte, de acuerdo con la actualización del contrato de la aerolínea reportada inicialmente por CBS News. El comportamiento inadecuado de algunos pasajeros se ha convertido en un problema recurrente en vuelos comerciales. Desde personas que reproducen videos a todo volumen hasta viajeros que ignoran instrucciones de la tripulación, las aerolíneas han reforzado sus políticas para evitar conflictos dentro de la cabina. La modificación fue añadida oficialmente al contrato de transporte de United Airlines el 27 de febrero de 2026, estableciendo que cualquier pasajero que reproduzca música, videos o contenido digital deberá hacerlo obligatoriamente con audífonos. La aerolínea también explicó que el cambio también responde al aumento del uso de internet a bordo. “Con la expansión de Starlink, parecía un buen momento para dejar esto aún más claro en el contrato de transporte”, señaló la compañía en una declaración enviada a USA TODAY. El contrato de transporte, que funciona como un acuerdo legal entre el pasajero y la aerolínea, otorga a United Airlines la facultad de actuar ante incumplimientos. El documento establece que la empresa tiene “el derecho de rechazar el transporte o retirar a un pasajero del avión”. El reglamento advierte que la aerolínea puede prohibir temporal o permanentemente viajar con la compañía si considera que el comportamiento del pasajero pone en riesgo la seguridad o el bienestar de quienes están a bordo. La norma también contempla soluciones para quienes olviden sus dispositivos. La aerolínea indicó que los pasajeros pueden solicitar auriculares gratuitos si hay disponibilidad en el vuelo, evitando así conflictos por reproducir contenido a volumen alto dentro de la cabina.