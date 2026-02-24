En el transcurso de este lunes, 23 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 10.22 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 27 km al sur de Petatlán, con una profundidad de 2.6 kilómetros, latitud de 17.299° y una longitud de -101.325°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta y evita edificios, postes y árboles. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades. No uses el teléfono a menos que sea una emergencia para evitar congestionar las líneas de comunicación.