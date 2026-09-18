El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Chiapas a las 07.01 horas este jueves, 17 de septiembre de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 127 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 14.7 kilómetros, latitud de 14.171° y una longitud de -93.207°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y, si está en la calle, ubicarse en zonas abiertas. Si conduce, se recomienda orillarse y detenerse en un lugar seguro.

Tras el movimiento, autoridades piden cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin usar elevadores y mantenerse atento a réplicas. Se sugiere contar con mochila de emergencia, seguir fuentes oficiales y comunicarse por mensajes para no saturar las redes.