El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este jueves, 17 de septiembre de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 07.43 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 113 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.0 kilómetros, latitud de 14.005° y una longitud de -92.941°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y, si está en la calle, ubicarse en zonas abiertas. Si conduce, se recomienda orillarse y detenerse en un lugar seguro.

Tras el movimiento, autoridades piden cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin usar elevadores y mantenerse atento a réplicas. Se sugiere contar con mochila de emergencia, seguir fuentes oficiales y comunicarse por mensajes para no saturar las redes.