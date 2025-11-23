El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este sábado, 22 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 01.23 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 46 km al suroeste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 17.2 kilómetros, latitud de 15.488° y una longitud de -96.8°.

Fuente: narrativas-mx

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.