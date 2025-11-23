En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este sábado, 22 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 01.23 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 46 km al suroeste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 17.2 kilómetros, latitud de 15.488° y una longitud de -96.8°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Las recomendaciones para la población
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.