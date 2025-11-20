El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Guerrero a las 16.43 horas este jueves, 20 de noviembre de 2025.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 36 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 16.495° y una longitud de -99.528°.

Es oficial | Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel: deberán devolver dinero a sus clientes por estafas en sus promociones: quienes serán beneficiados

Fuente: narrativas-mx

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades para garantizar tu seguridad y la de los demás.