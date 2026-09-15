Descubrimiento del siglo | Excavan la tierra y extraen miles de monedas y lingotes del oro más valioso en una provincia de Sudamérica. (Fuente: IA)

Un nuevo proyecto aurífero ha colocado nuevamente a Surinam en el foco de la atención minera internacional. En la región de Maria Geralda, situada en el Escudo Guayanés, se ha identificado un yacimiento que destaca tanto por la magnitud estimada de sus recursos como por la alta concentración de oro presente en la roca, una condición propicia que podría facilitar su desarrollo comercial.

La calidad del mineral resulta fundamental para la viabilidad del emprendimiento, dado que una mayor ley de oro disminuye el volumen de material que debe extraerse y procesarse para conseguir una cantidad específica del metal. A su vez, esta ventaja podría permitir operar a mayores profundidades y disminuir parte de los costos relacionados con el movimiento de roca estéril, un factor crucial para mantener la rentabilidad de una eventual explotación minera.

Hallan yacimiento de oro con pureza récord en Surinam

El Escudo Guayanés, una formación geológica que data de hace 1700 millones de años y se extiende por Surinam y regiones adyacentes, exhibe numerosos depósitos auríferos de considerable magnitud. Maria Geralda se halla a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la empresa, aunque esta área nunca había sido explorada hasta esta temporada.

Descubrimiento de alto potencial económico: depósito de oro en Surinam (foto: archivo).

Cómo este descubrimiento podría cambiar el futuro de Surinam

La minería y el petróleo representan, en su totalidad, cerca del 60% del PBI de Surinam y aproximadamente el 90% de los ingresos por exportaciones. En este contexto, cada hallazgo de oro genera expectativas de mayor empleo, aumentos en las regalías y, si se administra de forma apropiada, recursos destinados a la infraestructura en comunidades alejadas.

Sin embargo, los especialistas señalan que la selva tropical de Surinam eleva los costos. Además, el estado continúa reforzando sus normativas para alcanzar un balance entre su desarrollo económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.