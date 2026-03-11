En el transcurso de este martes, 10 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Sinaloa a las 03.28 horas y ha tenido una magnitud de 4.5 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 112 km al suroeste de Los Mochis, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 24.841° y una longitud de -109.365°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o tu teléfono móvil sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.