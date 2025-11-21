El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Chiapas a las 08.43 horas este viernes, 21 de noviembre de 2025.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 164 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 8.9 kilómetros, latitud de 14.124° y una longitud de -93.599°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.