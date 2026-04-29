La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 27 de abril de 2026 un fallo que cambia las reglas del juego para las compañías que operan en mercados concentrados: quien obstaculice una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pagará multas acumuladas día tras día, sin fecha de caducidad, hasta que decida cooperar. Todo comenzó con una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de insecticidas domésticos. La COFECE solicitó información a una empresa involucrada; la empresa respondió de forma incompleta. La autoridad impuso una multa de apremio con base en el artículo 126 de la Ley Federal de Competencia Económica. La empresa recurrió al amparo, alegando que una sanción diaria sin límite temporal violaba la Constitución Política. El expediente llegó hasta el Pleno de la Corte, que lo resolvió como Amparo en Revisión 38/2026. El mecanismo es tan simple como contundente. La ley permite a la COFECE aplicar multas diarias como medida de apremio cuando una empresa ignora sus requerimientos de información. Esas multas no se detienen por el paso del tiempo sino por una sola cosa: que la empresa entregue lo que se le pidió. El monto diario tiene topes legales y cualquier sanción puede impugnarse ante un juez, pero mientras dura ese proceso la acumulación puede continuar. La Suprema Corte consideró que el esquema es proporcional, tiene un fin legítimo —garantizar investigaciones eficaces contra los monopolios— y respeta el debido proceso porque la propia empresa decide cuándo detener el contador. La COFECE existe precisamente para detectar y frenar esas distorsiones, pero su capacidad de investigar depende de que las empresas cooperen. Con este precedente, ignorar un requerimiento del organismo ya no es una táctica viable: el costo económico crece cada día sin límite y la única salida es cumplir.